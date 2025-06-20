Apple хочет разрабатывать новые процессоры с помощью ИИ

Компания Apple изучает возможности использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения процесса проектирования собственных чипов. Об этом стало известно из заявлений главы отдела аппаратного обеспечения Apple Джонни Сруджи. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Во время своего выступления в Бельгии, где Сруджи получил награду от исследовательской группы Imec, занимающейся полупроводниками, он подробно рассказал об интересе компании к проектированию чипов с использованием ИИ. Запись его выступления была пересказана агентством Reuters.

Сруджи подчеркнул значительный потенциал генеративного ИИ в ускорении процесса проектирования чипов и значительном повышении производительности. Он отметил достижения в этом направлении таких компаний, как как Cadence и Synopsys. Сообщается, что обе компании активно работают над интеграцией ИИ в свое программное обеспечение для проектирования микросхем.

Эта новость появилась на фоне пристального внимания к Apple из-за ее предполагаемого отставания в области потребительского ИИ. В то время как конкуренты, такие как Google и OpenAI, доминируют в заголовках, собственная разработка Apple Intelligence пока не может сравниться с предложениями конкурентов. Комментарии Сруджи позволяют предположить, что Apple может применять более комплексный подход, используя ИИ для внутренней разработки чипов, а не фокусируясь исключительно на функциях, ориентированных на пользователя.

В ходе своего выступления Сруджи обратил внимание на путь Apple в области кремниевых разработок, начиная с первого чипа A4 в 2010 году и заканчивая современными процессорами. Он особо выделил смелое решение Apple в 2020 году о переходе компьютеров Mac с процессоров Intel на собственные Apple Silicon. Переход Mac на собственные процессоры Apple Silicon был назван Сруджи огромной ставкой для компании. Он пояснил, что не было запасного плана или разделения линейки продуктов, и компания полностью сосредоточилась на этом переходе, включая колоссальные усилия по разработке программного обеспечения.

В MacRumors назвали этот переход безоговорочно успешным, поскольку обеспечил значительный прирост производительности Mac. Переход компьютеров Apple на фирменные чипы также увеличил время работы устройств от одного заряда и понизил тепловыделение.