Xiaomi выпустила дешевый пауэрбанк на 10 000 мАч со встроенным проводом

Компания Xiaomi анонсировала новый внешний аккумулятор Xiaomi 10000 45W Power Bank, отличительной особенностью которого стал скрытый LED-дисплей, отображающий уровень заряда и оставшееся время работы устройства. Модель доступна в рамках краудфандинговой платформы бренда, сообщает портал ITHome.

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Новый пауэрбанк получил встроенный кабель USB-C, а также два полноразмерных разъема USB-C и один USB-A, что делает его универсальным решением для зарядки различных устройств. Емкость аккумулятора Xiaomi 10000 45W Power Bank, как следует из названия, составляет 10 000 мАч.

Устройство поддерживает входную зарядку мощностью до 30 Вт, а при зарядке других гаджетов при питании от USB-C используется выход до 45 Вт, если такая мощность поддерживается подключенным устройством. При подключении по USB-A мощность зарядки составит 22,5 Вт. Поддержки беспроводной зарядки в пауэрбанке не предусмотрено.

Xiaomi 10000 45W Power Bank предлагается в четырех цветовых вариантах — синем, белом, розовом и зеленом по цене в 179 юаней (около 1,9 тыс. руб.).