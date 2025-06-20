Новые спутники "Ионосфера-М" проходят тесты на космодроме Восточный

Новые спутники "Ионосфера-М" № 3, № 4 проходят испытания в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов Технического комплекса космодрома Восточный, сообщил "Роскосмос" в Telegram.

После этого начнётся проверка работоспособности электрической аппаратуры и систем спутников.

Все работы с аппаратами проводят специалисты "Корпорации "ВНИИЭМ" и Космического центра "Восточный" - филиала "ЦЭНКИ".

Ракета "Союз", которая выведет спутники на орбиту, - уже на космодроме.

Напомним, создание спутников "Ионосфера-М" стало важнейшим этапом проекта по построению системы "Ионозонд" - первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки. Аппараты "Ионосфера-М" N1 и N2, разработанные по заказу "Роскосмоса" в интересах РАН и Росгидромета, были выведены на орбиту 5 ноября 2024 года. Основной задачей системы является непрерывный глобальный мониторинг космического пространства вокруг Земли и исследование процессов, происходящих в ионосфере.

Масса одного спутника - 430 кг. Срок активного существования - пять лет, а средняя высота рабочей орбиты - 820 км.

Спутники оборудованы комплексом целевой аппаратуры, созданным Институтом космических исследований РАН совместно с учеными-разработчиками различных институтов и предприятий промышленности. Основной прибор в составе комплекса целевой аппаратуры - бортовой ионозонд, который разработал "ВНИИЭМ". Он обеспечивает глобальное зондирование состояния ионосферы Земли в диапазоне частот от 0,1 до 20 МГц.

Эксперты подчеркивают: данные со спутников "Ионосфера-М", будут иметь не только научное, но и прикладное значение. Почему? Широко внедряемая сегодня микроэлектроника, системы связи и навигации, сети передачи электрической энергии, трубопроводы и другие высокотехнологичные системы подвержены воздействию солнечной и геомагнитной активности, приводящей к авариям и деградации электронных систем. Так что актуальность оперативного мониторинга "космической погоды" и ее прогноза с орбиты.

В общем, на очереди запуск еще двух, таких важных для решения научно-прикладных задач, космических аппаратов. Четыре космических аппарата будут расположены в двух орбитальных плоскостях: по два в каждой.