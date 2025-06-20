Утечка раскрыла минимальную толщину Samsung Galaxy Z Fold 7

Новые рендеры Samsung Galaxy Z Fold 7, появившиеся в сети, раскрыли ключевые детали дизайна будущего складного смартфона, в первую очередь акцентируя внимание на его значительно уменьшенной толщине. Изображения, предоставленные известным инсайдером OnLeaks и порталом Android Headlines, как пишет GizmoChina, демонстрируют устройство с различных сторон.

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Согласно представленным изображениям, Galaxy Z Fold 7 сохранит узнаваемый «язык дизайна» Samsung. Однако главной особенностью новой модели станет ее исключительная тонкость. Если предыдущая модель, Galaxy Z Fold 6, в сложенном состоянии имела толщину 12,1 мм, то на новых рендерах Fold 7 выглядит заметно изящнее. Предварительные данные, циркулирующие в сети, указывают на толщину всего 4 мм в разложенном состоянии и около 8,2 мм в сложенном виде.

Несмотря на общую стройность корпуса, Galaxy Z Fold 7 получит заметно выступающий модуль основной камеры. Ожидается, что он будет оснащен тем же 200-мегапиксельным основным датчиком, который уже использовался в специальной версии Galaxy Z Fold 6. Для сравнения, его предшественник имел 50-мегапиксельный сенсор. Помимо основного объектива, в состав камеры войдут 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а также 4-мегапиксельная фронтальная камера под дисплеем. Внешняя селфи-камера, по имеющимся данным, сохранит разрешение 10 мегапикселей.

В цветовой палитре Samsung, похоже, отойдет от привычных серых и черных оттенков. Помимо стандартной черной модели, ожидается появление нового варианта Blue Shadow — металлического, насыщенного оттенка, который выглядит значительно ярче предыдущих предложений компании в этой категории.

Презентация Galaxy Z Fold 7, наряду с Galaxy Z Flip 7 и новой линейкой умных часов Galaxy Watch, ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет в Нью-Йорке 9 июля.