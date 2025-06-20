Ученые рассказали, что сыграло ключевую роль в развитии мозга человека

Плацента и гормоны могли оказать существенное влияние на формирование когнитивных и социальных навыков человека. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа и Оксфорда. Работа опубликована в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews (EAINR).

Специалист Алекс Цомпанидис рассказывает о том, как колебания уровня гормонов, таких как тестостерон и эстроген, в период беременности могут воздействовать на формирование мозга, процесс обучения и вероятность возникновения неврологических различий.

Исследователи считают, что эти половые гормоны, относящиеся к стероидам, воздействовали на увеличение размеров мозга и формирование социальных навыков у людей. Тестостерон способствует увеличению объема мозга, а эстрогены укрепляют связи между нервными клетками. Плацента, вероятно, играла ключевую роль в этом процессе, контролируя как длительность беременности, так и передачу питательных веществ от матери к плоду, говорится в материале.

По мнению профессора Робина Данбара из Оксфордского университета, увеличение размеров человеческого мозга связано с приспособлением к жизни в крупных социальных коллективах. Гормональные изменения, происходящие в организме женщины во время беременности, могли послужить фундаментом для этих трансформаций.

В организме женщины во время беременности уровень эстрогенов повышается, а фермент ароматаза, который превращает тестостерон в эстроген, работает активнее, чем у других представителей приматов. Эти особенности могли стать причиной развития крупного мозга, снижения соперничества между самцами и повышения репродуктивных способностей у самок. Это, в свою очередь, способствовало формированию более крупных и стабильных сообществ.