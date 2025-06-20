Казахстан стал первым партнером Nvidia в Центральной Азии

В Казахстане в ближайшие десять дней начнет работу новый суперкомпьютер на базе графических ускорителей Nvidia H200. Проект реализуется оператором связи АО «Казахтелеком», сообщает IXBT со ссылкой на председателя правления компании Багдата Мусина.

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По словам Мусина, система будет использоваться не только в научных целях, но и в коммерческом сегменте — сферы применения суперкомпьютера охватывают широкий спектр задач: от моделирования техногенных катастроф и оптимизации транспортных потоков до медицинских вычислений и обучения систем искусственного интеллекта.

В своем Telegram-канале Мусин заявил, что оборудование уже доставлено в страну: система прибыла в 50 транспортировочных контейнерах. Общая производительность системы составляет 1600 петафлопс, а в составе — 6,7 млн ядер CUDA и десятки терабайт GPU-памяти.

«Вчера заглянули на склад. Убедиться, что железо «будущего Казахстана» благополучно прибыло. Выдохнули. Видеокарты на месте», — прокомментировал он, добавив, что запуск суперкомпьютера ожидается в течение 10 дней.

Также было объявлено, что Казахстан стал первым официальным партнером Nvidia в Центральной Азии.