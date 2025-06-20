Казахстан стал первым партнером Nvidia в Центральной Азии

IXBT: в Казахстан прибыл мощный суперкомпьютер на 1600 петафлопс с Nvidia H200
В Казахстане в ближайшие десять дней начнет работу новый суперкомпьютер на базе графических ускорителей Nvidia H200. Проект реализуется оператором связи АО «Казахтелеком», сообщает IXBT со ссылкой на председателя правления компании Багдата Мусина.
По словам Мусина, система будет использоваться не только в научных целях, но и в коммерческом сегменте — сферы применения суперкомпьютера охватывают широкий спектр задач: от моделирования техногенных катастроф и оптимизации транспортных потоков до медицинских вычислений и обучения систем искусственного интеллекта.
В своем Telegram-канале Мусин заявил, что оборудование уже доставлено в страну: система прибыла в 50 транспортировочных контейнерах. Общая производительность системы составляет 1600 петафлопс, а в составе — 6,7 млн ядер CUDA и десятки терабайт GPU-памяти.
«Вчера заглянули на склад. Убедиться, что железо «будущего Казахстана» благополучно прибыло. Выдохнули. Видеокарты на месте», — прокомментировал он, добавив, что запуск суперкомпьютера ожидается в течение 10 дней.
Также было объявлено, что Казахстан стал первым официальным партнером Nvidia в Центральной Азии.