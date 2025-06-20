Представлена первая вакцина от ВИЧ со стопроцентной защитой

В США представили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой. Речь идет о препарате Yeztugo, передает Mash.

Лекарство нужно вводить всего два раза в год. Уточняется, что оно прошло два этапа клинических испытаний, в которых участвовали семь тысяч добровольцев. Эффективность разработки составляет 99–100%.

«Вакцина работает как "биологический презерватив" — полностью блокирует передачу вируса даже при сомнительных контактах. По мнению разработчиков, это поможет остановить эпидемию. Препарат создавали почти 20 лет. На рынок США он выйдет к концу года, а вскоре может появиться и в других странах — документы уже готовят», — говорится в публикации.

В настоящее время применяются ежедневные таблетки и инъекции с периодичностью в несколько месяцев. Однако именно новый препарат представляет собой наиболее долговременную и надежную форму профилактики.

В России также рассматривают возможность создания подобного препарата. По информации, полученной от Федерального центра по борьбе со СПИДом, для разработки могут быть использованы уже существующие лекарства, одобренные для лечения ВИЧ. Сроки начала испытаний пока не определены.