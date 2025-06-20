Греф заявил о важности изобретения будущего

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме состоялся традиционный деловой завтрак Сбера.

В этом году его тема звучала так «Ставки против роста: каким будет ближайший год?». Модератором вновь выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Наша страна столкнулась с большим набором проблем, которые можно называть идеальным штормом. Высокая ставка сильно давит на рентабельность бизнеса — бизнес меняет свои планы и откладывает инвестиции. И это несет угрозу экономическому росту не только в текущем году, но и на перспективе двух-трёх лет», — сказал он.

Герман Греф рассказал, что, по мнению бизнеса и экспертов, ключевая проблема для развития экономики сегодня — высокая ставка. Второй ограничитель — нехватка и дороговизна рабочей силы, причём как квалифицированной, так и неквалифицированной. Голосование показало, что к этим ограничителям добавляются ещё не самый благоприятный инвестиционный климат, сложности с экспортом и недоступность технологий.

В своем выступлении президент Сбербанка подробно остановился на основных сложностях, с которыми сталкивается российская экономика. Он отметил, что цены на металлы и углеводороды находятся под давлением и падают. Наряду с усложнившейся логистикой это создаёт большую проблему для базовых отраслей. Кроме того, Россия остаётся абсолютным рекордсменом по количеству введённых против неё санкций.

По мнению Германа Грефа, курс рубля по отношению к доллару сегодня далёк от равновесия — равновесным курсом можно было бы назвать свыше 100 рублей за доллар. И это ощущают на себе все экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет, который сталкивается с дефицитом. Труд — третий фактор. Экономика может расти только за счёт роста населения или повышения производительности труда. Пока прогноз роста населения не очень хороший. Соответственно, компенсировать этот дефицит можно только за счёт производительности труда. Хорошая новость заключается в том, что экспоненциальное развитие технологий может помочь развитию экономики. И самое главное слово здесь не «развитие», а «экспоненциальное».

«Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям мы отстаём от 40% до четырёх раз. В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом, и на повышение конкуренции, ведь главный двигатель экономики и инноваций — конкурентная среда. Мы видим возможности, которые заложены в этих факторах. И вопрос в том, как нам раскрыть эти факторы и на что всем нам делать ставку», — подчеркнул Греф.

На деловом завтраке присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что России важно смотреть в будущее, в колоссальные возможности для роста, которые дают технологии искусственного интеллекта, и рассказал об опыте ОАЭ по развитию этих технологий.

По словам Александра Новака, необходимо снизить зависимость базовых отраслей российской экономики от внешних факторов путём технологического обновления и повышения производительности труда, в том числе с использования робототехники и искусственного интеллекта.

Андрей Ганган охарактеризовал текущее замедление отечественной экономики как естественный процесс после периода перегрева. Он отметил, что в Банке России отмечают устойчивый тренд снижения инфляции при умеренном темпе кредитования и высокой норме сбережений, что и послужило причиной для снижения ключевой ставки в июне. Однако простое снижение ставки без учёта ограничений физических ресурсов может ускорить рост цен.

Александр Дюков рассказал, что компания «Газпром нефть» успешно перешла от замещения импорта до нефтегазовой техники к производству широкого спектра продукции, включающего компрессоры, турбины, арматуру и двигатели различных типов. основной акцент следует делать на создании собственных компетенций в области проектирования и изготовления сложных изделий. Для достижения устойчивого роста экономики важно сформировать полноценные технологические экосистемы, объединяющие крупные корпорации и малый бизнес, способный создавать инновационные продукты.

Антон Силуанов обозначил важность сохранения стабильного налогового режима для обеспечения экономической предсказуемости и необходимости координации между бюджетной политикой государства и денежно-кредитными мерами ЦБ. Он отметил, что государство должно минимизировать принятие рискованных финансовых обязательств, активно используя механизмы хеджирования внешних рисков.

В завершение Герман Греф подвел итоги обсуждения.