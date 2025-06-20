ИИ-версия Google Поиска получила голосовой ввод

Google представил новую функцию Search Live в «ИИ-режиме» — голосовой поиск с возможностью вести живой диалог. Сейчас новинка доступна только пользователям из США, которые участвуют в «эксперименте» через Google Labs на устройствах iOS и Android.

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Search Live позволяет задавать вопросы голосом, получать ответы и продолжать диалог, задавая дополнительные вопросы. Результаты выводятся с удобными ссылками для подробного изучения информации из интернета. Поиск работает даже в фоновом режиме, так что можно продолжать общение, не выходя из других приложений. Также есть текстовый режим с возможностью просмотра истории вопросов и ответов.

Google отмечает, что Search Live использует особую версию ИИ Gemini с «расширенными голосовыми возможностями». В ближайшее время появится функция использования камеры во время разговора — чтобы показывать то, что вы видите, и получать более точные ответы.

Пока неясно, зачем Google выпустил Search Live, если у них уже есть похожий Gemini Live.