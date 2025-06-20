Нашествие плотоядных мух угрожает США

Плотоядная муха-паразит (Cochliomyia hominivorax) вновь вторгается в Северную и Центральную Америку, угрожая животноводству и здоровью людей. Об этом сообщает sciencealert.com.

Авторы напоминают о том, что в 1960–1990-х годах таких мух успешно уничтожили в США и Мексике методом стерильных насекомых (биологический метод борьбы с насекомыми, при котором подавляющее число стерильных насекомых выпускается в дикую природу), но с 2022 года муха снова распространилась, достигнув к ноябрю 2024 года Мексики.

Мухи откладывают яйца в раны, и их личинки питаются живыми тканями, вызывая страдания и смерть. В 1960-х годах в Техасе было зафиксировано до миллиона случаев заболевания. Ученые предполагают, что мухи перемещаются со стадами, высокие температуры способствуют их выживанию, а самки могут избегать стерильных самцов.

В материале говорится, что в Центральной Америке под угрозой находятся около 17 миллионов голов крупного рогатого скота, в Мексике — 34 миллиона, а в США — 14 миллионов. В Мексике мухи уже заразили людей, отмечают авторы.

Ранее сообщалось, что вымирание отдельных видов деревьев грозит исчезновением целых экосистем. В 2021 году в отчете State of the World's Trees ученые заявили, что одна треть всех видов деревьев находится на грани исчезновения — опасность окончательного вымирания грозит в общей сложности 17,5 тысячам видов.