Google призналась в использовании YouTube-видео для тренировки своих ИИ без ведома авторов

Google подтвердила, что использует ролики с YouTube для обучения своих ИИ-моделей, включая Veo 3 и Gemini.

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По данным CNBC, компания применяет «часть каталога» из 20 млрд видео, не информируя об этом авторов. При этом YouTube признаёт, что пользователи по умолчанию дают лицензию на использование контента, включая машинное обучение.

Создатели и эксперты бьют тревогу: это может привести к масштабному кризису авторских прав. Так, нейросеть Veo 3 уже продемонстрировала сцены, визуально и по звуку подозрительно похожие на контент популярных ютуберов.

Сервис Trace ID от компании Vermillio обнаружил совпадение аудио одного из таких роликов с ИИ-видео Veo на 90+ баллов из 100.

Хотя Google добавила инструменты для контроля за своим ИИ и обещает ответственность за нарушения, авторы контента недовольны тем, что их творчество используется для создания конкурирующих продуктов без компенсации.