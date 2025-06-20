На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце. Она стала третьей по силе в текущем году, о чем говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Согласно данным ученых, ночью в 02:50 по Москве зарегистрирована вспышка высшего балла. Ей по международной классификации был присвоен уровень X1.9. Как пояснили в лаборатории, произошедшее событие стало третьим по силе за весь текущий 2025 год. Сильнее только оказались вспышки 23 февраля (X2.0) и 14 мая (X2.7).

Область взрыва пока не оказала на Землю никакого воздействия, добавили исследователи. Приход к планете тяжелых заряженных частиц, способных воздействовать на космические аппараты, также не был зарегистрирован.

Сегодняшнему геомагнитному событию предшествовала менее сильная вспышка. Ранее Центр наблюдения за солнечной активностью сообщил о мощной вспышке высокого класса Х1.3. Она произошла в первом часу ночи по московскому времени и длилась 16 минут.