Раскрыты дизайн и характеристики нового Nothing Phone (3)

Инсайдер Gadget Bits опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) рендер и характеристики предстоящего смартфона Nothing Phone (3).

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Несмотря на то что изображение размыто, оно позволяет различить расположение камер и обновленной системы подсветки Glyph Matrix, которая придет на смену Glyph Interface.

По данным инсайдера, смартфон предложит 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и динамической частотой обновления изображения. Также Nothing Phone (3) приписывают аккумулятор емкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, беспроводной и реверсивной зарядки, поддержку eSIM, NFC и операционную систему Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.5.

Кроме того, смартфон оснастят тройной тыльной камерой с разрешением 50 Мп каждая: основной, ультраширокоугольной и телеобъективом с трехкратным оптическим приближением. Датчик с аналогичным разрешением будет использован и для фронтальной камеры.

Официально подтверждено, что за производительность смартфона будет отвечать субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4. Примечательно, что ранее глава Nothing Карл Пей заявлял, что Nothing Phone (3) будет полноценным флагманом, хотя использование такого чипа не соответствует званию флагмана.

Официальная презентация Nothing Phone (3) и первых полноразмерных наушников бренда Headphones (1) состоится 1 июля. Ожидается, что смартфон поступит в продажу по цене от $799 (около 62,7 тыс. руб.).