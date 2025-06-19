Госдума: закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных

С таким заявлением выступил глава комитета по информационной политике Сергей Боярский. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что одобренный документ подразумевает возможности для создания национальной платформы.

При этом депутат обратил внимание на то, что к WhatsApp и Telegram есть претензии из-за их отказа выполнять требования законодательства. В частности, мессенджеры не взаимодействуют при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений и не раскрывают владельцев номеров или аккаунтов, с которых общались потенциальные подозреваемые, добавил Боярский.

10 июня Госдума приняла закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении. По словам главы Минцифры, речь идёт о платформе Max от VK. Презентация должна состояться летом.