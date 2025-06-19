Стала известна точная дата анонса Galaxy Z Fold 7 и других устройств Samsung

По информации от авторитетного инсайдера Эвана Бласса, компания Samsung проведет свое следующее мероприятие Unpacked 9 июля в 10:00 по восточному поясному времени США (18:00 по московскому времени). Выбор этого часового пояса указывает на Нью-Йорк как наиболее вероятное место проведения презентации. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Ожидается, что центральное место на летнем Unpacked займут новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Помимо флагманских «раскладушек», Samsung также представит обновленную линейку умных часов, включающую Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Galaxy Watch Ultra. Не исключено появление и более доступной версии складного смартфона – Galaxy Z Flip7 FE.

В рамках мероприятия также ожидается очередная демонстрация прототипа первой для компании гарнитуры расширенной реальности на базе Android XR. По предварительным данным, выход устройства на рынок запланирован на октябрь.

Для сравнения, предыдущее летнее мероприятие Samsung Unpacked состоялось 10 июля 2023 года в Париже. Тогда были представлены Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, а также первое умное кольцо Samsung Ring. Значительное внимание на той презентации было уделено интеграции функций искусственного интеллекта Galaxy AI в носимые устройства компании.