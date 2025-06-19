Открыта "исключительная" планета

Международная команда астрономов открыла и идентифицировала экзопланету, которую авторы называют "исключительной". Речь идет о газовом гиганте. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Открытие сделано благодаря методу, известному как микролинзирование, пишет ресурс Phys.org. Он основан на явлении, которое еще столетие назад теоретически предсказал Альберт Эйнштейн.

Эффект гравитационного микролинзирования возникает, когда какое-либо массивное космическое тело, например звезда или галактика, на короткое время располагается прямо перед более далекой звездой. Свет от последней в этом случае усиливается, и наблюдатели получают возможность рассмотреть более отдаленный объект, словно через линзу.

При помощи такого метода и была обнаружена планета, получившая название AT2021uey b. Наблюдения показали, что это газовый гигант, расположенный в 3262 световых годах от Земли. Его масса в 1,3 раза превышает массу Юпитера. Вращается планета вокруг небольшой и холодной звезды, совершая один оборот вокруг нее за 4170 дней.