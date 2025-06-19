Открыта "исключительная" планета
Международная команда астрономов открыла и идентифицировала экзопланету, которую авторы называют "исключительной". Речь идет о газовом гиганте. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Открытие сделано благодаря методу, известному как микролинзирование, пишет ресурс Phys.org. Он основан на явлении, которое еще столетие назад теоретически предсказал Альберт Эйнштейн.
Эффект гравитационного микролинзирования возникает, когда какое-либо массивное космическое тело, например звезда или галактика, на короткое время располагается прямо перед более далекой звездой. Свет от последней в этом случае усиливается, и наблюдатели получают возможность рассмотреть более отдаленный объект, словно через линзу.
При помощи такого метода и была обнаружена планета, получившая название AT2021uey b. Наблюдения показали, что это газовый гигант, расположенный в 3262 световых годах от Земли. Его масса в 1,3 раза превышает массу Юпитера. Вращается планета вокруг небольшой и холодной звезды, совершая один оборот вокруг нее за 4170 дней.
"Когда была открыта первая планета вокруг звезды, похожей на Солнце, все были очень удивлены, что эта планета типа Юпитера оказалась так близко к своей звезде. По мере накопления данных нам не раз приходилось переосмысливать модели формирования планет", - пишут исследователи, комментируя свое открытие.