Киберэксперт Петросян: мошенники используют голосовые сообщения для дипфейков

Эксперт центра защиты данных ГК «Солар» Виталий Петросян рассказал, что незнакомцам опасно отправлять свои голосовые и видеосообщения. Не исключено, что мошенники могут использовать их для шантажа.

«Современные технологии, включая нейросети, позволяют злоумышленникам создавать дипфейки — поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие голос или внешность человека», — объяснил он в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, для этого достаточно короткого образца голоса или видео. Даже безобидный «кружок» может стать материалом, который потенциально может быть использован для шантажа, резюмировал Петросян.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что больше всего цифровых атак в России осуществляется через мессенджеры.