Женщину с девочкой на коленях раскопали в древней могиле в Германии

Немецкие археологи в ходе обследования земельного участка, отведенного под строительство промышленного парка в городе Файхинген-ан-дер-Энц на юго-западе страны, обнаружили древние захоронения. Самые старые из них появились более 7000 лет назад.

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Всего на доисторическом участке на сегодняшний день раскопано более 1100 сооружений, представляющих собой остатки в основном неолитических поселений. Первые подобные находки здесь сделали еще в 1987 году.

Жилищная и деловая зоны в этом районе постепенно расширяются, и едва ли не ежегодно совершаются все новые археологические открытия. На этот раз наиболее примечательными находками стали древние захоронения. Одно из них вызвало повышенный интерес.

Речь идет о могиле с двумя скелетами, один из которых принадлежал взрослой женщине, а другой - девочке. Погребены они были одновременно, около 400 года до нашей эры. Уникальным это захоронение делает тот факт, что девочка лежит на коленях женщины, ее ноги вытянуты.

Археологи подчеркивают, что женщина и девочка не были захоронены в соответствии с известными ритуальными практиками тех времен. Есть версия, что их просто сбросили в яму, или они туда упали сами, где и погибли. Одной из вероятных причин смерти ученые называют удушье - возможно, яма была выгребной, и несчастные погибли из-за газов, выделяемых при разложении отходов.

Удивляет тот факт, что на телах погребенных сохранились украшения. Так, у девочки нашли два бронзовых браслета, а у женщины - ожерелье из синих стеклянных бусин, нанизанных на железную проволоку. Причем эти предметы были изготовлены искусным по тем временам мастером и явно не были дешевыми.

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Еще одной примечательной находкой стала могила мужчины, похороненного в позе эмбриона. Рядом с его телом археологи нашли хорошо отполированный каменный топор. Причем отполирован он был настолько тщательно, что, по словам ученых, его вполне можно принять за современный инструмент.

Лишь при более пристальном взгляде на это орудие становится понятно, что лезвие топора изготовлено из камня, а не из железа. Датирован данный артефакт концом неолита, то есть периодом между 2800 и 2500 годами до нашей эры.