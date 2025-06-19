Эксперты на ПМЭФ предложили радикальные меры против мошенников с ИИ

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года борьба с телефонным и кибермошенничеством заняла центральное место в повестке. Представители Сбера, МВД, Росфинмониторинга, Следственного департамента и Госдумы подчеркнули: несмотря на уже принятые законы, масштабы угроз растут. Только за первые 10 дней июня в России было зафиксировано 1,2 миллиона подозрительных звонков, а за 2024 год общий ущерб от действий кибермошенников превысил 295 миллиардов рублей, сообщает «Центральная Служба Новостей».

В ответ на вызовы эксперты предложили ужесточить регулирование: ввести уголовную ответственность за использование искусственного интеллекта в мошенничестве, ограничить международные вызовы с подозрительных номеров, усилить контроль над SIM-картами и дать гражданам возможность быстро жаловаться через «Госуслуги».

Особое внимание было уделено необходимости массового цифрового просвещения, чтобы россияне умели распознавать угрозы и использовать инструменты защиты. Сессия стала одним из ключевых этапов подготовки нового пакета поправок, запланированного на осень 2025 года.