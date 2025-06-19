На Кавказе создан мощный и долговечный источник белого света

Ученым СКФУ удалось разработать и запатентовать источник белого света для фар и прожекторов. Ключевым элементом устройства является люминесцентная керамика, преобразующая синий свет в белый, сообщает РИА Новости.

По словам исследователей, устройство отличается равномерностью излучения и малыми размерами, что делает его подходящим для различных отраслей. Преобразователь синего света в белый основан на атомах церия, испускающих широкий спектр цветов.

Как сообщается, для стабильной работы устройство требует охлаждения, что достигается за счет равномерного распределения тепла от керамического преобразователя. Использование люминесцентной керамики позволяет значительно уменьшить габариты устройства при сохранении высокой яркости и длительного срока службы, превосходящего традиционные порошковые люминофоры.

Ранее сообщалось, что в России создана технология, которая втрое продлевает срок службы деталей из полимерных композитов для нефтегазовой отрасли. Она была разработана специалистами из ОмГТУ.