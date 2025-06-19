Ученые пересмотрели дату начала влияния человека на климат

Ученые проанализировали климатические данные и историческую динамику выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что к концу XIX века уже можно было заметить первые климатические сигналы, вызванные деятельностью человека.

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«Если бы тогда мы отслеживали изменения в атмосфере так, как делаем это сейчас, мы могли бы заметить признаки изменения климата гораздо раньше», — подчеркивает один из авторов исследования.

Точное определение начала человеческого влияния на климат помогает ученым лучше понять масштаб и глубину нанесенного ущерба. Это также может изменить подходы к климатическому моделированию и стратегическому планированию — особенно в условиях ускоряющегося подъема уровня океана и учащающихся экстремальных погодных явлений.

Проблема не только в прошлом

Хотя за последние десятилетия были предприняты усилия по борьбе с изменением климата — от перехода на возобновляемые источники энергии до разработки проектов по «солнечным зонтикам» (технологии отражения части солнечного света) — ситуация остается тревожной. Некоторые ученые считают, что переломный момент уже пройден, другие — что его еще можно избежать. Но очевидно одно: чтобы изменить будущее, нужно точно понимать, где мы начали ошибаться.

Ученые напоминают, что технологический прогресс и климатические последствия идут рука об руку уже более века. Но это также дает надежду: если ошибки прошлого были связаны с ростом индустриализации, то, возможно, решения лежат в том же направлении — в инновациях, осознанном потреблении и устойчивом развитии.