На первых фотографиях у новорожденных детей не тот цвет глаз, что будет на фото, где они постарше — и это совершенно нормальное для людей явление. Портал popsci.com рассказал, почему у детей меняется цвет глаз и причем здесь генетика.

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Специализированные клетки в глазах ребенка, меланоциты, производят протеин под названием меланин — он затемняет не только кожу, но и радужку, окрашенную часть глаза. Чем больше пигмента находится в передней части радужки, тем темнее будет цвет глаз. По этой причине у людей с коричневыми глазами меланина в радужке больше, чем у тех, чьи глаза окрашены в более светлые тона. Например, у голубоглазых людей вообще нет меланина в передней части сетчатки, а у зеленоглазых и кареглазых пигмент светло-коричневый.

По мере того, как дети подвергаются воздействию солнечного цвета, их меланоциты становятся более активными и производят больше пигмента. Для того, чтобы цвет глаз изменился, ребенку достаточно просто оказаться под солнцем — скажем, во время прогулки на коляске, или лежа дома в кроватке.

Генетика добавляет дополнительные нюансы: от нее зависит, какой объем меланина будет вырабатывать радужка человека. Но, в отличие от простых паттернов наследственности, цвет глаз не определяется одним-единственным геном. На финальный оттенок влияют несколько генетических маркеров, из-за чего предсказать изменение цвета не всегда легко.

Другими словами, даже если у обоих родителей коричневые глаза, это не значит, что у их ребенка тоже будут коричневые. У двух людей со светлыми оттенками глаз чаще рождаются дети с аналогичным оттенком, и наоборот.

Родители обычно начинают замечать изменения в цвете глаз ребенка в первые полгода жизни, а финальный цвет закрепляется до первого дня рождения. Но есть редкие случаи, когда стоит обращать особенное внимание на цвет глаз. Так, наличие одного голубого и одного темного глаза может быть симптомом Ваарденбурга — генетической аномалии, которая требует медицинского внимания.

Помимо этого, у новорожденных достаточно часто наблюдается косоглазие. Обычно оно проходит само собой, но если к 4-6 месяцам нет изменений, то стоит посетить окулиста.