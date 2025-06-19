Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

У пользователей «ВКонтакте» появится возможность следить за новостями, эксклюзивами и событиями азиатской культуры благодаря новому направлению Asia by VK. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

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В компании рассказали, что направление Asia by VK фокусируется на азиатской поп-культуре: от новостей и эксклюзивных премьер до встреч со звездами и фестивалей.

«Центром фандома стало сообщество Asia by VK: оно объединяет все форматы контента и активности для любителей k-pop, j-pop, аниме, дорам и других жанров», — сказано в тексте пресс-релиза.

Также отмечается, что на платформе будут и образовательные материалы: видеолекции и карточки об азиатской культуре. В событийном направлении Asia by VK для поклонников состоятся коллаборации «ВКонтакте» с азиатскими селебрити, фестивали, концерты и Meet & Greet. Флагманским проектом направления будет Фандом Фест ВКонтакте.

«К запуску направления Asia by VK мы подготовили анимационный ролик, где наши маскоты попадают в сеттинг азиатского фэнтези. Спотти, Персик и Спаркс одеты в традиционные костюмы восточных культур — японской, китайской и корейской», — рассказал директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк.

Также сообщается, что в 2024 году Фандом Фест ВКонтакте посетили 15 тысяч зрителей, среди которых были поклонники азиатской культуры. Зведными гостями события стали бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что «VK Реклама» увеличила эффективность In-stream-рекламы за счет более заметных и конверсионных элементов. In-stream-реклама позволяет продвигать сайты, сообщества или мобильные приложения в видео. Проморолик встраивается в видеопоток в соцсетях и может проигрываться перед основным видео, в середине или в конце него.