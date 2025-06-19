Череп «человека-дракона» оказался первым в истории лицом денисовца

Открытие черепа в Китае позволило ученым впервые связать денисовцев с конкретной анатомией. Это открытие завершило годы спекуляций о внешности древних людей.

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Массивный надглазничный валик и мозг, схожий по размеру с современными людьми и неандертальцами — так выглядели денисовцы. Открытие описали в журналах Cell и Science китайские ученые.

Для идентификации черепа, найденного близ Харбина в северо-восточном Китае, палеонтологи использовали древние белки. Это первый случай, когда практически целый череп был однозначно связан с вымершими денисовскими людьми.

Окаменелости, возрастом как минимум 146 000 лет, положили конец полутора десятилетиям предположений о внешности денисовцев. Ученые не могли точно определить их внешний вид с момента обнаружения уникальной ДНК из фрагмента пальца в сибирской пещере в 2010 году.

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Массивный череп без нижней челюсти — одно из самых хорошо сохранившихся ископаемых среди всех находок архаичных людей, впервые описан в 2021 году. Тогда Цян Цзи, палеонтолог из Университета Гео Хэбэй в Шицзячжуане (Китай) и его коллеги определили его как окаменелость «человека-дракона», представляющего отдельный вид архаичных людей, который они назвали Homo longi.

После команда Кяомей Фу, генетика из Института Палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, связалась с Цзи, работавшей с ДНК денисовцев из сибирской кости, пыталась извлечь древнюю ДНК из черепа. Они не обнаружили генетического материала, но извлекли и секвенировали фрагменты из 95 древних белков.

Фу сравнила их с последовательностями неандертальцев, современных людей и денисовцев. Одна из последовательностей белка из Харбинской окаменелости была идентична белку из сибирской косточки пальца, денисовцев, обнаруженных в Тибете и Тайване, но отличалась от современных людей и неандертальцев.

Это указывало на то, что «человек-дракон» на самом деле был денисовцем. Команда Фу выявила еще два совпадения белков, хотя они были менее убедительными.