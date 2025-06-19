Samsung представит первую Android-гарнитуру дополненной реальности в сентябре

Samsung готовится представить свою первую гарнитуру смешанной реальности — Project Moohan — 29 сентября на мероприятии Unpacked в Южной Корее. В продажу устройство поступит там уже 13 октября, а затем появится и на других рынках.

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Project Moohan — это современная XR-гарнитура (смешанная, виртуальная и дополненная реальность), созданная в сотрудничестве с Qualcomm. Устройство работает на мощном чипе Snapdragon XR2+ Gen 2, произведённом по 4-нм техпроцессу, и поддерживает ИИ-платформу Google Gemini.

Гарнитура оснащена датчиками движения глаз и рук, поддерживает голосовое управление, а также совместима с Bluetooth-клавиатурами и мышами. Дисплеи высокого разрешения и камеры обеспечивают чёткую картинку и возможность видеть реальный мир сквозь гарнитуру.

Внешне устройство напоминает лыжные очки и выполнено из стекла, металла, ткани и пластика. Ожидается, что Moohan станет конкурентом Apple Vision Pro на Android-платформе.