Высоту орбиты МКС увеличили

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 520 метров. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

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Коррекция орбиты началась сегодня, 19 июня, в 05:34 московского времени. Двигатели грузового корабля Прогресс МС-30 проработали 208,4 секунды.

В настоящее время высота орбиты МКС составляет 416,18 километра над поверхностью Земли.

Ранее гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подтвердил, что МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.

В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», сообщил, что МКС сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.