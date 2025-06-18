Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

Ученые выяснили, что толстые слои марсианской глины могли быть безопасным и стабильным местом для появления жизни в далеком прошлом. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, такие участки глины формировались миллиарды лет назад рядом с озерами — в условиях, где было много воды и почти не происходило изменений рельефа.

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Исследователи проанализировали данные с орбитального спутника НАСА и обнаружили, что большинство глинистых участков находятся в низинах рядом с бывшими озерами, но не в местах, где ранее бурно текли реки. Это указывает на то, что глина формировалась в стабильных, спокойных водоемах, где шли химические процессы, способствующие ее образованию и долговременному сохранению.

Также ученые считают, что из-за этого глина могла «забирать на себя» воду и химические вещества, не давая им вступать в реакции, которые на Земле образуют карбонаты — например, известняк. Это может объяснить, почему на Марсе так мало пород, которые обычно связаны с углекислым газом и водой.

Новые данные помогают лучше понять, каким был древний Марс и почему он отличается от Земли. А главное — подсказывают, где на Красной планете стоит искать следы возможной жизни.

Ранее ученые опровергли одну из главных гипотез о наличии воды на Марсе. Полосы, которые считались возможными следами текущей жидкости, на самом деле образуются из-за ветра и пыли.