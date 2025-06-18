На снимках с Марса разглядели таинственный "гриб"

Внимание астрономов-любителей привлекла фотография, сделанная марсоходом Curiosity аж 19 сентября 2013 года. Она находится в открытом доступе на сайте миссии, а обнаружил ее в архивах "охотник за НЛО" Скотт Уоринг.

На поверхности планеты запечатлен некий объект, который по своей форме некоторым напомнил "гриб", пишет Daily Mail. В частности, Уоринг сумел разглядеть на фотографии "изогнутую нижнюю часть стебля, такую же, как у земных объектов".

Впрочем, подобные "открытия" официальная наука обычно объясняет феноменом парейдолии, который представляет собой ошибку восприятия. Считается, что человеческий мозг обладает врожденной способностью распознавать знакомые объекты там, где их на самом деле нет.

Классическим примером парейдолии является видение лиц в неодушевленных предметах. А самым известным примером можно назвать знаменитое "лицо на Марсе", которое уже десятки лет будоражит сознание сторонников "теории заговора".

Холм, напоминающий лицо, расположен в регионе Кидония на Марсе. Интригующий снимок был сделан с орбиты, но снимки того же объекта, полученные в последние годы при помощи других космических аппаратов, доказали, что лицо было не более чем игрой теней.

Словом, парейдолия - это иллюзия, распространенное психологическое явление, возникающее, когда человек хочет увидеть осмысленное изображение в случайном визуальном объекте.

Вот и в данном случае игра воображения рисует гриб перед взором тех, кто хочет его увидеть. Однако стоит сказать, что на снимках с поверхности Красной планеты нередко находят причудливые объекты, которые озадачивают и самих ученых.

Комментируя изображение "гриба", доктор Гарет Дорриан, планетарный физик из Бирмингемского университета, заявил, что это просто плоский, возможно, дисковидный камень, который лежит на другом камне, меньшего размера.