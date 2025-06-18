iPhone Air получит особенный энергосберегающий дисплей

Компания Apple рассматривает возможность оснащения своих iPhone более энергоэффективными дисплеями, начиная с 2027 года. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

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Согласно отчету, новая технология предполагает модернизацию текущих OLED-дисплеев Apple на основе LTPO путем внедрения оксидных полупроводников как в коммутирующие, так и в управляющие транзисторы.

Каждый экран iPhone содержит миллионы крошечных переключателей, управляющих каждым пикселем. В настоящее время Apple использует два типа таких переключателей: одни энергоэффективны, но медленны, другие быстры, но энергоемки. Согласно отчету, к 2027 году Apple может заменить больше энергоемких переключателей на более эффективные, используя так называемую технологию LTPO3.

Основное преимущество перехода на оксидные транзисторы заключается в значительном увеличении времени автономной работы iPhone при низкой частоте обновления экрана, например, 1 Гц в режиме постоянно включенного дисплея (Always-On Display), отображающего время и уведомления.

The Elec предполагает, что Apple, скорее всего, данная технология дебютирует в iPhone 2027 года. В частности, ставка делается на тонкую модель iPhone Air. Поскольку более тонкие телефоны имеют меньше места для батарей, максимальная эффективность экрана для них становится критически важной.

В отчете The Elec говорится, что дисплеи нового поколения для Apple будут производить Samsung и LG. При этом для удовлетворения спроса Apple обеим компаниям придется инвестировать большие средства в модернизацию оборудования.