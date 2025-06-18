Ученые узнали секрет доминирования птерозавров в небе древней Земли

Международная группа ученых из Германии, Китая, США и других стран выяснила, что первые птерозавры смогли взмыть в небо благодаря теплому и влажному климату позднего триаса около 230 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

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Птерозавры изначально обитали лишь в узкой экваториальной зоне с высокой влажностью — на территориях современных Италии, Австрии и юго-запада США. Их ближайшие наземные родственники, лагерпетиды, были более выносливыми и расселились по всей Пангее, но не обладали способностью к полету.

Перелом наступил, когда глобальное потепление в конце триаса расширило зону тропического климата. Это позволило птерозаврам вырваться из экваториальных лесов и заселить даже высокие широты — например, районы нынешней Гренландии. Их крылья, изначально приспособленные для жизни в кронах деревьев, стали ключом к мировому господству.

«Птерозавры — одни из самых харизматичных существ мезозоя, но их ранняя история оставалась белым пятном. Теперь мы видим, что их взлет был буквально обусловлен климатом: когда мир стал теплее и влажнее, они получили билет на завоевание всей планеты», — отметил соавтор исследования, доктор Давиде Фоффа из Бирмингемского университета (Великобритания).

Ученые отмечают, что этот пример показывает, как экологические изменения могут стать катализатором эволюционных прорывов.