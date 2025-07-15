Почему моллюски пережили динозавров?

Примерно 66 млн лет назад на нашу планету упал астероид. 70% всех живых организмов на Земле моментально погибли… Но некоторым повезло больше, чем динозаврам. На дне океана уцелели двустворчатые: устрицы, тридакны и мидии. Портал livescience.com рассказал, почему они нарушили статистическую закономерность.

© Unsplash

Морские двустворчатые потеряли две трети видов в результате этого массового вымирания, ознаменовавшего конец мелового периода. Логично предположить, что такая серьезная потеря привела бы к сокращению разнообразию ролей, которые двустворчатые моллюски играют в экосистемах — но ничего подобного не произошло.

Ископаемые показывают, что, несмотря на вымирание, они продолжили занимать огромное множество биологических ниш. Но это чудо не должно было произойти статистически: если взять и разом убить 70% двустворчатых, то определенные формы жизни не могут не пропасть.

Большинство двустворчатых моллюсков питаются фитопланктоном, выцеживаемым из воды, а живут, закапываясь в ил или песок. Но другие приспособились к жизни с помощью химосимбионтов и фотосимбионтов — бактерий и водорослей, вырабатывающих питательные вещества для моллюсков в обмен на убежище. Некоторые двустворчатые стали хищными. Другие, включая устриц, научились производит твердое, похожее на цемент вещество, а мидии держатся за скалы при помощи шелковых нитей.

Падение астероида повлекло за собой множество негативных последствий, которые должны были уничтожить условия для жизни более специализированных видов. Например, пыль и мусор наверняка заблокировали солнечный свет, что нарушило бы работу ключевого звена пищевой цепочки двустворчатых — фотосинтетических водорослей и бактерий. Но получилось прямо наоборот. Большая часть видов выжила, хотя их разнообразие никогда уже не было прежним. Некогда доминирующие виды оказались под угрозой, а их место заняли новые.

Причины, по которым одни виды вымерли, а другие — выжили, не оставили много вопросов науке. Те, кто фильтровал фитопланктон из воды, потерпели самые крупные потери, равно как и те, кто питался фрагментами органики и не слишком полагались на солнечный свет. Помимо этого, свою роль могли сыграть различия в метаболизмах и географическое распределение видов.

При этом некоторые вымершие виды особенно интересуют малакологов — специалистов по моллюскам. Например, рудисты — гигантские (более метра в длину) двустворчатые, по форме похожие на рожки мороженого. В мезозойском периоде они доминировали в тропических мелководьях, формируя огромные стаи, похожие на современные коралловые рифы. Как минимум несколько видов рудистов также использовали фотосимбиотические водоросли — опять же, подобно кораллам. А освобожденную рудистами нишу сегодня занимают гигантские тридакны, хотя им не хватает биологического разнообразия их древних предков.

Есть и другие примечательные случаи. Так, части видов, пережившим вымирание, катаклизм совершенно не сыграл на руку — хотя, по идее, мог. У моллюсков тригоний до катаклизма было множество видов, но этих причудливых двустворчатых объединяла способность укреплять части ракушек с помощью перламутра — невероятно прочного биоматериала. Они смогли пережить вымирание и находились в идеальной позиции для расширения, но вместо этого их диверсификация пошла на спад. Двустворчатые, ведшие другой образ жизни, процветали лучше, из-за чего некогда великие тригонии теперь встречаются лишь в паре видов недалеко от побережья Австралии.

Подобные паттерны вымирания и выживания могут позволить ученым извлечь уроки на будущее. Ископаемые показывают, что у биологического разнообразия определенно есть точки невозврата — обычно ими выступают сочетания климатических и природных катаклизмов. Они не просто уничтожают виды, но переворачивают сам экологический ландшафт. И многие ученые верят, что нынешний кризис биологического разнообразия может привести к шестому массовому вымиранию.