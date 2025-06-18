Сферы неизвестной цивилизации обнаружены в Амазонии

В Бразилии археологи при проведении изысканий на территории штата Амазонас обнаружили семь круглых керамических погребальных урн, две из которых отличаются крупными размерами. Внутри урн находились останки людей, рыб и черепах.

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Загадочные предметы были найдены под корнями упавшего дерева в районе озера Лаго-ду-Кочила, в болотистой местности, пишет La Brujula Verde. Это озеро известно своими искусственными островами, происхождение которых достоверно пока не установлено.

Считается, что острова построило коренное население, но когда именно они появились, пока неизвестно. Возраст островов может насчитывать как сотни лет, так и тысячелетия. Для строительства таких островов местные общины использовали материал, насыщенный глиной.

Из глины оказались изготовлены и таинственные предметы, которые покоились под упавшим деревом. Находились они на глубине 40 сантиметров под поверхностью. Погребальные урны имеют сферическую форму, они снабжены отверстиями, но не имеют крышек.

Из-под земли урны извлекали с большой осторожностью, для чего даже пришлось построить специальную платформу. Затем необычные артефакты проделали путь длиной в 190 километров до Института Мамирауа в городе Тефе, где их начали детально обследовать.

По словам археолога Джорджеа Холанда, урны были обмотаны специальными бинтами, что позволило доставить их в лабораторию в идеальном состоянии. Предварительный анализ показал, что предметы изготовлены из малоизученного состава, в который входила в том числе редкая зеленоватая глина.

Также на поверхности урн выявлены фрагменты с накладками и красными полосами, которые напрямую не связаны ни с одной известной местной культурной традицией, поэтому ученые не могут сказать, что за цивилизация их сделала.