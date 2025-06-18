Обнаружено скрытое тепловое «дыхание» Земли

Ученые впервые зафиксировали признаки «призрачного» плюма — горячей струи магмы, поднимающейся из глубин Земли, но не вызывающей вулканической активности на поверхности. Об этом говорится в статье, опубликованной в Earth and Planetary Science Letters.

© Lenta.ru

Необычная структура, получившая название плюма Дани, обнаружена под восточной частью Омана. Первые сигналы пришли из сейсмических данных: в этом регионе волны замедлялись, что указывало на наличие более горячих и мягких пород. Дополнительные измерения показали, что на глубине 410–660 километров существуют разрывы в слоях, характерные для мантийных плюм.

По расчетам, диаметр плюма составляет 200–300 километров, а температура выше окружающей мантии на 100–300 градусов. Возможно, эта структура существует уже десятки миллионов лет и повлияла на движение Индийской плиты около 40 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что плюм до сих пор поднимает сушу Омана.

Авторы подчеркивают: если подобные плюмы действительно существуют, это может означать, что скрытые каналы тепла есть и в других регионах планеты. А это поднимает вопрос пересмотра моделей тепловой эволюции Земли и перераспределения источников внутреннего тепла.

Ранее ученые нашли свидетельства того, что золото из земного ядра способно подниматься к поверхности. Геохимики обнаружили на Гавайях следы изотопа рутения, типичного для глубинных слоев планеты.