Исследование: токсин амазонского скорпиона убивает клетки рака груди

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии считают, что яд распространенного вида амазонских скорпионов может стать основой для создания препарата против рака груди. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые идентифицировали в токсине Brotheas amazonicus молекулу, которая действует на клетки рака молочной железы аналогично распространенному препарату химиотерапии. Предварительные результаты исследования были представлены на конференции, которая проходила с 10 по 12 июня во Франции.

Ученые, работавшие над этим исследованием, занимаются клонированием и экспрессией биологически активных веществ, таких как белки из яда гремучей змеи и скорпиона. Результатом их исследований стала разработка запатентованного «биологического клея», изготовленного из фермента серинопротеиназа, который извлекают из яда некоторых змей, и криопреципитата из крови крупного рогатого скота или овец.

Эти компоненты объединяются при нанесении, образуя фибриновую сеть, которая имитирует естественные процессы коагуляции и заживления. Герметик планируется использовать для «склеивания» нервов, лечения травм костей и восстановления подвижности после травм спинного мозга. В настоящее время он находится на третьей, заключительной фазе клинических испытаний.