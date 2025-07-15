От грабельщиков до питейных инспекторов: чиновники в средневековом Лондоне

Мы неожиданно много знаем о том, какой была жизнь в Лондоне XIV века, благодаря Jubilee Book — документу 1376 года, который был частью попытки реформировать городское правительство. Там, помимо всего прочего, описаны роли и задачи различных чиновников. Портал medievalists.net рассказал, какие должности занимали городские служащие и чем они занимали.

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Клерки и писари

Клерки работали в различных муниципальных организациях: они фиксировали судебные разбирательства, составляли различные документы и управляли переписками. Их труд приводил в действие решения судов и гарантировал, что транзакции, налоги и гражданские споры были задокументированы. По факту, работа клерков была такой важной, что они даже приносили клятву хранить секреты города. А писари зачастую работали «за кулисами», но их аккуратность и рассудительность играли важную роль в функционировании профессиональной бюрократии.

Осмотрщики питейных дел и грабельщики

Осмотрщики проверяли качество эля, пива и хлеба, продаваемых в городе. По сути, они выполняли роль инспекторов по питанию, ответственных за защиту потребителей от недобросовестных продавцов и испорченных товаров. Плохой эль наказывали штрафом и демонстративным выливанием на улицу.

Грабельщики же были средневековым аналогом дворников, которые занимались облагораживанием общественных мест. Они работали вместе с уборщиками, чтобы обеспечить проходимость дорог и предотвратить болезни. Хотя задачи осмотрщиков и грабельщиков могут выглядеть незначительными, они были жизненно важными для Лондона, где тысячи жителей нуждались в безопасной еде, чистой воде и надежных дорогах.

Публичные приставы

Фактически городские глашатаи. Публичные приставы — чиновники, объявлявшие прокламации по всему городу. Им платили из городской казны, но приставы также могли заработать дополнительные деньги, выполняя задачи от других чиновников города. Например, шерифы доплачивали им за объявления и обеспечивали приставов хорошими лошадьми «для чести города». Публичный пристав выполнял не только функциональную, но и символическую роль — он выступал голосом власти в городе, где тогда еще не было печатных прессов или масс-медиа.

Педели

Педели, по сути, были следователями. В каждом квартале был как минимум один, и он занимался поиском правонарушителей, включая воров, клеветников, хозяев публичных домов и нелегальных торговцев. Их особенно волновали преступления против морали и экономические нарушения: педели докладывали о таких инцидентах старейшинам, которые затем изгоняли виновных в течение двух недель. Их работа помогала поддерживать порядок в районе и защищала репутацию граждан.

Кроме того, педели расследовали случаи нелегальной продажи еды — многие торговцы пытались избежать законов, чтобы продавать низкокачественные продукты. Педели же работали для того, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость на локальных рынках.

Констебли

Офицеры правопорядка, поддерживавшие мир и арестовывавшие правонарушителей. Их клятва требовала арестовывать любого, кто учиняет беспорядки, и доставлять их шерифам. При сопротивлении аресту и попытке побега констебли преследовали подозреваемого, попутно поднимая шум: это отражает коллективную модель правопорядка, в которой офицерам помогали в том числе и обычные горожане.

Констебли также помогали в поисках чужаков и подозрительных граждан, выступая глазами и ушами местного правительства. Обычно они одними из первых узнавали о народных беспокойствах, кражах и случаях насилия.

Старейшины

В 1376 году Лондон был разделен на 24 района, и каждым из них руководил старейшина. Его главной обязанностью являлось проведение общественных собраний, где обсуждались бытовые вопросы: часы работы таверн, высота заборов, подозрительные личности в районе. Но помимо этого старейшины следили за назначением районных чиновников, таких как констебли, уборщики, педели и грабельщики. Обычно люди на эти должности выбирались после консультации с членами сообщества, что отражало децентрализованную природу городской администрации.

Наконец, старейшины также работали при кабинете мэра, участвовали в законодательной деятельности и рассматривали различные правовые нормы города. Мэр и старейшины принимали жалобы граждан с утра до ночи — жители средневекового Лондона были достаточно активными в гражданской жизни.

Мэр

В Лондоне выборы мэра проходили ежегодно 13 октября. Двух кандидатов на должность выдвигали из городского совета, в котором состояло руководство гильдий, а третьего номинировали старейшины. Исторические документы показывают, что некоторые мэры прослужили больше одного срока, а иногда и получали должность несколько раз подряд.

Мэр представлял интересы города в отношениях с королевским правительством и отвечал за защиту прав горожан перед короной. Он также руководил ежегодным собранием шерифов, старейшин и других чиновников, где они обсуждали городские проблемы и координировали их решение.