На дне Тихого океана обнаружены "метановые" пауки

Исследователи из Калифорнийского технологического института идентифицировали три ранее неизвестных науке вида морских пауков, которые обитают в глубинах Тихого океана и питаются бактериями.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает ресурс IFL Science. Новые виды обнаружили при изучении образцов, которые команда отобрала на километровой глубине в Калифорнии и на Аляске.

Именно на такой глубине скрываются уникальные экосистемы. Чтобы выжить там, местной фауне пришлось развить способности, немыслимые для земной поверхности.

В частности, были идентифицированы три ранее неизвестных вида морских пауков, которые относятся к роду Sericosura. Ученые считают, что выживать им помогает крайне необычный симбиоз с бактериями.

Солнечный свет на такую глубину не проникает, поэтому морфология живущих там пауков кардинально отличается от пауков поверхностных. Фотосинтез там тоже невозможен, поэтому они научились самостоятельно выращивать бактерии, питающиеся метаном.

Исследователи считают, что эти пауки выращивают бактерии на своих телах. Анализ показал, что экзоскелеты пойманных пауков покрыты различными бактериями видов Methylomonadaceae, Methylophagaceae и Methylophilaceae. Эти бактерии благодаря хемосинтезу могут получать энергию из метана и выделять углерод.