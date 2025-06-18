Уровень ртути в мировых реках удвоился со времен индустриальной революции

Ученые с помощью компьютерной модели и геологических измерений сравнили количество ртути в главных реках мира на данный момент с количеством ртути до индустриальной революции. Исследователи обнаружили, что практически во всех регионах уровень ртути увеличился почти вдвое. Чаще всего основной причиной этому становилась мелкомасштабная добыча золота. Повышение количества данного канцерогенного и ядовитого вещества в всемирных реках может привести к его накоплению в морепродуктах и улучшенному качеству воды, что может представлять опасность для человека. Исследование опубликовано в Science Advances.

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Ртуть является одним из самых известных ядовитых и канцерогенных элементов периодической таблицы Менделеева. Накапливаясь в костях, она может нанести значительный вред кроветворению и нервной системе человека. Развитие промышленности способствовало увеличению ртути в атмосфере, воде и верхних слоях почвы. Науке практически неизвестно, как за последние столетия менялся уровень выбросов ртути, хотя изучение подобной тенденции наглядно продемонстрировало бы, есть ли возрастающая опасность для здоровья людей при имеющимся уровне ртути в окружающей среде.

«Хотя предыдущие исследования были сосредоточены на концентрации ртути в атмосфере, почвах и морской воде, они в основном не учитывали реки — основной путь ртути, который фактически стал трубопроводом для сточных вод из муниципальных и промышленных источников», — рассказал один из авторов статьи Яньсюй Чжан из Тулейнского университета.

Ртуть из рек может не только навредить местным экосистемам, но и представлять опасность для человека, ведь часть этой воды употребляется человеком, а часть — накапливается в морепродуктах и с пищей поступает в организм человека. Поэтому ученые решили исследовать, как менялись концентрации ртути в основных реках мира за последние несколько столетий. Экологи разработали компьютерную модель на основе геологических данных с 1850-го года, когда процесс индустриализации только начинался и вмешательство человека в природу не было столь значительным. С ее помощью они рассчитали естественный уровень ртути и его изменения из-за деятельности человека.

Моделирование показало, что наиболее значительные изменения в уровне ртути в реках наблюдаются в Южной и Северной Америке, юго-восточной и восточной Азии — в этих регионах количество элемента в мировых реках возросло почти вдвое. В то время как до индустриальной революции в мировых реках ежегодно оказывалось около 390 мегаграмм ртути, в наше время в упомянутых регионах это число возросло в два, а иногда и в три раза. Вероятно, основной причиной стала мелкомасштабная добыча золота. В то же время в реках Амазонки наблюдалось менее резкое увеличение уровня ртути. Связано оно прежде всего с масштабной эрозией почвы в регионе. Тем не менее не во всех регионах в реках наблюдалось повышение количества элемента в реках — в Средиземноморском регионе оно наоборот снизилось. Ученые объясняют эту закономерность постройкой крупных дамб, задерживающих содержащие ртуть осадки.

Общая тенденция увеличения уровня ртути в мировых реках свидетельствует о потребности в урегулировании токсичных выбросов, потенциально вредных для человеческого здоровья. Ученые считают, что это исследование может послужить основой для законодательной регуляции загрязнения вод ядовитым веществом.