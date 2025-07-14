Как средневековые фермеры защищали свои посевы?

В средние века фермерам приходилось сталкиваться с теми же проблемами, что и сегодня — плохая погода, неурожай, болезни среди растений, воровство и вредители. Особенно остро стоял вопрос борьбы с насекомыми и дикими животными, но средневековые агрономы не были беззащитными. Портал medievalists.net рассказал, как фермеры в средние века оберегали свои посевы.

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Пестициды и инсектициды

В средние века фермеры и агрономы выработали достаточно большой список рецептов для обработки посевов от вредителей и лечения болезней. Зачастую репелленты были растительными продуктами, но микстуры с серой, мочой и уксусом тоже пользовались популярностью. Например, одним из популярных нерастительных пестицидов был голубиный помет годичной настойки — он отгонял саранчу и гусениц. Пепел и смола тоже применялись в превентивных целях, а сера считалась не только удобрением, но и отличным пестицидом.

По факту, серу до сих пор широко используют в органической агрикультуре: она выполняет роль питательной добавки, фунгицида и пестицида. Она же была первым инсектицидом, упомянутым в классических европейских текстах. Фермеры средневековья обрабатывали ей винодельни в порошковой форме, а также сжигали ее и окуривали дымом грядки, чтобы бороться с муравьями. Сера даже помогала избавляться от кротов, если смешать ее с кедровой смолой и поджечь у входа в нору.

Токсичные продукты тоже были в ходу. Измельченный свинец использовали для защиты деревьев и лоз, но самым опасным химикатом, пожалуй, был мышьяк. Его сжигали для того, чтобы отпугнуть рептилий и скорпионов — вредителей, которые больше представляли угрозу для людей, чем для растений. С помощью мышьяка также убивали птиц: например, выварив зерно с красным мышьяком и кинув его в качестве приманки.

Тем не менее, фермеры предпочитали использовать ботанические пестициды. Так, чеснок был весьма гибким продуктом; в форме пюре им можно было смазывать лозы, а в сожженном виде — окуривать осиные гнезда. Иногда зубчики чеснока рекомендовали развешивать на фруктовых деревьях, чтобы отпугивать птиц. Но одним чесноком арсенал фермеров не ограничивался: средневековые агрономические труды перечисляют дюжины растений, которые можно применять для борьбы с различными вредителями.

Молитвы и суды над животными

Для хорошего урожая, защиты посевов от вредителей и благоприятной погоды фермеры обращались к духовенству. Молитвы, благословения и процессии, призванные сберечь урожай, были обычным явлением: их проводили местные духовники в деревнях и городах.

А если молитвы не помогали, то фермеры обращались к священникам за божественным вмешательством. Клирики иногда пытались изгнать насекомых с фермерских земель, в том числе с помощью писаных приказов, судов и даже отлучения от церкви. Например, в 1478 в Швейцарии был случай, когда фермеры пожаловались на гусениц, портивших посевы в Берне. Священник доложил о ситуации епископу региона, и тот составил приказ, который предписывал гусеницам покинуть владения в течение шести дней. Приказ официально зачитали гусеницам после мессы, но это не помогло. Фермеры вновь обратились за помощью — и тогда вредителей отлучили от церкви после судебного заседания.

На самом деле, суды над животными не были такой уж редкостью в средние века. Млекопитающих часто судили за убийство людей, причем процедура следовала тем же правилам, как если бы перед обвинением был человек. Насекомых же обычно наказывали отлучением и изгнанием в неосвоенные земли, а фермеров призывали замаливать грехи — очевидно, нашествия вредителей были карой свыше.

Правомерность отлучения насекомых от церкви оспаривается. Теологи обычно сходились во мнении, что эта мера была абсолютно бесполезной, потому что животные не могли быть добрыми или злыми. Их нет смысла отлучать от церкви — они даже не считались прихожанами. Подобное наказание логично рассматривать как своего рода экзорцизм.

Охота на вредителей

Средневековые авторы также обсуждали ущерб, нанесенный домашними животными, такими как коровы, козы и свиньи, а также грозу со стороны диких животных — птиц, кабанов, кроликов, лисиц и прочих. Последние были особенно проблемными, потому что вред с их стороны тогда предотвращался тяжело. В 1225 году в Германии две фермы продали, потому что дикие звери просто не позволяли хозяевам получать прибыль. Простолюдинам было сложно получить права на охоту в угодьях местных лордов — им разрешали максимум ловить зверей, но не убивать их.

Проблемы становились еще более серьезными, если во вредительстве были виновны животные, считавшиеся собственностью Лорда. Так, прихожане английского Уэст Уиттеринга в 1340 году пожаловались, что кролики епископа ежегодно пожирают зерно и приводят фермеров к убыткам. Но никто ничего не мог с этим поделать — некогда декоративные животные слишком расплодились, потому что на них нельзя было охотиться.

Птицы тоже доставляли неудобства, но самыми отъявленными вредителями были насекомые. Фермеры панически боялись мигрирующей саранчи — она, прямо как в Библии, появлялась из ниоткуда и пожирала все на своем пути. В 873 году западная часть Германии два месяца страдала от нашествия огромных полчищ саранчи, которая, по свидетельствам, обглодала даже кору на деревьях.