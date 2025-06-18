Совфед принял закон о создании национального мессенджера

Совет Федерации единогласно поддержал закон о разработке в России национального многофункционального сервиса, который среди прочего будет выполнять функцию мессенджера. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

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Документ подготовили сенатор Андрей Клишас и ныне снявшая с себя полномочия Ирина Рукавишникова.

— Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов, — передает официальный Telegram-канал Совфеда.

Подразумевается, что функционал платформы будет включать обмен сообщениями и звонками. Кроме того, в сервисе также будет размещаться реклама. Помимо общения, платформу интегрируют с «Госуслугами» и Единой системой идентификации и аутентификации, что даст пользователям возможность получать сведения из документов, таких как паспорт и студенческий билет, для подтверждения возраста, льгот и регистрации.

Глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев ранее сообщал, что мессенджер рассматривается как удобный канал для получения государственных услуг и в него может быть встроен цифровой ассистент, который будет подсказывать пользователям пути их получения. При этом он отдельно уточнил, что ведомство не намерено запрещать мессенджеры на территории России. Министр подчеркнул, что задача ведомства заключается в том, чтобы найти баланс между комфортом при использовании мессенджеров и возможностями для обмана мошенниками.