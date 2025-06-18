Российским чиновникам посоветовали перейти на мессенджер Max

Глава Минцифры Шадаев посоветовал чиновникам перейти на мессенджер Max
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство рекомендует госслужащим использовать российский мессенджер Max для рабочей переписки. Об этом пишет «Интерфакс».
При этом, по его словам, подобное требование не включено в действующий законопроект.
Он отметил, что такая мера пока носит лишь рекомендательный характер. Также министр уточнил, что уже видел сообщения о переходе отдельных городских администраций на этот сервис.
Мессенджер MAX — цифровая платформа от VK, в которую встроены мессенджер, мини-приложения, ИИ-помощник. В мессенджере можно совершать аудио- и видеозвонки даже при слабом интернет-соединении, бесплатно делиться файлами до 4 ГБ, создавать групповые чаты и собственные стикерпаки, отправлять голосовые сообщения и переводить деньги контактам.
До этого Шадаев сообщил о ходе работ над созданием отечественной цифровой платформы, способной заменить бумажные документы и превратиться в универсальный инструмент взаимодействия граждан, бизнеса и госструктур.