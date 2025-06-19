Windows 11 почти обошла старую версию по популярности

Доля пользователей Windows 10 сократилась до 48,92%, в то время как Windows 11 закрепилась на уровне 47,73%. Об этом сообщает портал 4PDA со ссылкой на StatCounter.

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Согласно исследованию, разница между двумя версиями операционной системы Microsoft составила менее одного процентного пункта — это наименьший показатель с момента выхода Windows 11.

Аналитики связывают ускорение миграции с приближением окончания официальной поддержки Windows 10, намеченной на октябрь текущего года. В связи с этим пользователи активизировались: приобретают новые компьютеры, модернизируют текущие устройства или переходят на новую ОС даже на несоответствующем «железе».

Для сравнения, годом ранее Windows 10 занимала 66% рынка, тогда как Windows 11 лишь немного не дотягивала отметки в 30%. За последние 12 месяцев обе версии уверенно сблизились по охвату, отражая системную работу Microsoft по стимулированию перехода.

В рамках поддержки пользователей компания анонсировала выпуск инструмента для бесшовной миграции данных между устройствами — этот шаг, по мнению Microsoft, должен дополнительно упростить переход и минимизировать барьеры обновления.