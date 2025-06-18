RUTUBE представил ключевые обновления сервиса

По данным аналитического центра RUTUBE, за год количество каналов на платформе увеличилось почти в три раза - с 1,4 миллиона до 4,1 миллиона. Общая библиотека контента составляет уже 411,5 млн видео, а рост месячной аудитории вырос до почти 80 миллионов человек.

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"Сегодня не в каждой стране есть свой видеохостинг, такие можно пересчитать по пальцам. В России же активно развивается собственный национальный видеохостинг RUTUBE, который служит не просто площадкой для просмотра фильмов, но и местом, где авторы разных возрастов могут раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал. Мы видим, что количество авторов, каналов на нашей площадке растет, ведь это говорит о доверии к ресурсу", - отмечает заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Сергей Косинский.

Этим летом платформа перезапустит свой сервис RUTUBE Спорт и в будущем увеличит количество спортивного контента на площадке: это будут трансляции мирового спорта и любительских лиг, статистика, спортивный развлекательный и познавательный контент и собственные спортивные шоу.

Также в этом году RUTUBE собирается представить безопасный режим для семейного просмотра, который ограничит доступ к контенту "18+". Основная задача новой опции - обеспечить доступ только к подходящему для детей и семейного просмотра контенту. В дальнейшем платформа планирует внедрить отдельные детские профили.