В двух российских регионах пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Утром во вторник, 18 июня, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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По словам пользователей из этих двух регионов, у них перестал работать мобильный интернет, а также возникли трудности в работе приложений банков.Также фиксируется большое количество сообщений о сбоях от жителей Новосибирской и Смоленской областей.

Ранее, 10 июня, жители Санкт-Петербурга сообщили о сбое в работе мобильного интернета. Пользователи отметили, что у них также временами полностью пропадала возможность совершать звонки.