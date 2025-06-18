Ученые нашли серьезный довод в пользу обитаемости древнего Марса

Американские ученые из Техасского университета в Остине обнаружили, что мощные глинистые отложения на Марсе образовались в спокойных водоемах миллиарды лет назад. Открытие дает новые аргументы в пользу теории о потенциальной обитаемости Красной планеты в прошлом. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Анализ 150 глинистых месторождений показал, что они сформировались в стоячих водоемах с минимальной эрозией. Такие стабильные условия могли сохраняться длительное время, создавая идеальную среду для возможного возникновения жизни.

«Эти районы сочетают воду, минералы и стабильность — ключевые компоненты для потенциальной обитаемости», — пояснила ведущий автор и сотрудница NASA Рианна Мур.

Открытие также проливает свет на загадку отсутствия карбонатных пород на Марсе. Ученые предполагают, что уникальные химические процессы при формировании глин могли «запереть» вещества, которые на Земле образуют карбонаты. Это связано с отсутствием тектонической активности на Красной планете, что кардинально отличало ее геологические процессы от земных.

Исследование проводилось с использованием данных миссии Mars Reconnaissance Orbiter. Ученые сопоставляли расположение глин с древними озерами и речными долинами, обнаружив, что наиболее перспективные для поиска следов жизни участки находятся в низменностях, где когда-то существовали спокойные водоемы. Выводы помогут выбрать места для будущих марсианских миссий, направленных на поиск следов древней жизни.

Ранее астрономы раскрыли давнюю загадку утраты марсианской атмосферы.