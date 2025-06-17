Рой крошечных роботов научили строительству без чертежей

Исследователи из Пенсильванского университета разработали новую стратегию строительства, при которой рой крошечных роботов может возводить сложные структуры без чертежей, руководителей и централизованного управления. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Вдохновившись муравьями, термитами и пчелами, ученые создали математические правила, позволяющие виртуальным роботам строить конструкции по принципу самоорганизации. В компьютерных симуляциях эти машины возводили сотоподобные структуры, не понимая общего плана, а просто реагируя на окружающие условия — как насекомые в природе.

«Мы привыкли, что строительство — это строго по плану: сначала чертеж, потом этапы, все последовательно. Даже 3D-принтеры так работают. Но это уязвимая система: одна ошибка — и процесс прерывается», — пояснил Джордан Рэни, соавтор исследования. — «Мы предложили иную парадигму: каждый робот действует независимо, и итоговая структура возникает из множества простых действий».

Система оказалась не только устойчивой к ошибкам, но и гибкой: роботы продолжают работу, даже если некоторые из них выходят из строя. При этом все происходит параллельно, а не по очереди, как в традиционном производстве, что потенциально делает процесс быстрее и надежнее.

В отличие от нейросетей, которые копируют мозг, ученые не стремились в точности воспроизвести поведение насекомых. Они сосредоточились на ключевом принципе природы: сложные системы могут возникать из простых повторяющихся действий.

«Нам не важно, понимают ли роботы, что они строят. Главное, чтобы они следовали нужному набору локальных правил», — отметил профессор Марк Йим.

Авторы провели десятки симуляций, чтобы подобрать оптимальные параметры: как роботы поворачивают, что делают при столкновении с чужой постройкой, когда останавливаются и т.д. Важным оказалось и то, насколько «хаотично» себя ведут роботы — немного беспорядка в действиях повышало прочность итоговой конструкции, делая ее менее хрупкой.

В перспективе исследователи планируют перейти от симуляций к физическим прототипам. Вместо мини-принтеров они рассматривают более реалистичный подход — например, выращивание металлических структур с помощью электрохимии.