Нейрохирург Земмар объяснил предсмертные видения людей

Исследование активности мозга показало, что в момент смерти человек переживает нечто похожее на сон или воспоминание. Об этом рассказал нейрохирург из Университета Луисвилля Аджмал Земмар.

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По словам медика, выяснить это помог анализ электроэнцефалограммы 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца. Доктор отметил, что в так называемых гамма-осцилляциях, связанных с уже упомянутыми сновидениями или воспоминаниями, заметна активность во время и даже после «перехода к смерти». Он объяснил, что мозг перед кончиной человека может воспроизводить последнее воспоминание о важных жизненных событиях.

— Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь, и порождают важные последующие вопросы, такие как те, которые связаны со сроками донорства органов, — передает слова Земмара Metro.

Нейропсихологи Титус Ривас, Энни Дирвен и Рудольф Смит детально изучили более 70 случаев клинической смерти, в ходе которой пациенты утверждали, что их душа якобы временно покинула тело и продолжала жизнь без него. В результате исследования ученые пришли к заключению о том, что загробная жизнь на самом деле может существовать.