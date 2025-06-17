Нейросеть усомнилась в авторстве Ветхого Завета

Ученые решили с помощью искусственного интеллекта изучить текст Ветхого Завета, где, в частности, рассказывается о сотворении мира, Всемирном потопе и Ноевом ковчеге.

Напомним, что, согласно религиозной версии, у Ветхого Завета один автор - это Моисей. Но, "прочитав" текст, ИИ в этом засомневался. Он утверждает, что авторов было несколько. Более того, текст создавался в разное время.

Такой вывод ИИ сделал, проведя глубокий лингвистический анализ Ветхого Завета. Оказалось, что авторы обладали разными манерами письма. Более того, стилистические различия обнаруживались даже в одной и той же книге. То есть тексты редактировались в разные эпохи. Они переписывались и адаптировались к меняющимся историческим условиям - от кочевого образа жизни древних израильтян до Вавилонского плена и возвращения из изгнания.

По мнению историков, Ветхий Завет формировался на протяжении тысячелетия - примерно с 1400 года до IV века до нашей эры. Создание священных писаний было многоэтапным и коллективным творчеством.