Спутники на Восточный впервые доставили самолетом

На космодром Восточный впервые доставили спутники самолетом. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

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В аэропорт Восточного грузовой самолет Ил-76 прибыл с космическими аппаратами «Ионосферы-М» № 3-4.

«Это первая доставка космической техники после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Восточного», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме начали заправлять топливом разгонный блок «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4 и 13 малых спутников.

В мае госкорпорация рассказала, что самолет «Роскосмоса» Ту-204-300 выполнил официальный первый рейс в аэропорт космодрома Восточный.