Почему Тихий океан такой большой?

Тихий океан покрывает примерно 163 млн квадратных километров — или свыше 30% поверхности Земли. В Тихоокеанском бассейне поместятся все континенты на планете вместе взятые. Но почему этот океан такой большой? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Предшественником Тихого океана был Панталасса, или Панталасский океан — некогда единственный на Земле. Этот гипотетический океан существовал в период, когда вся континентальная суша на планете была объединена в один суперконтинент — Пангею.

Тихий океан — по сути, то, что осталось от Панталассы. Каждый океан и континент, хоть в прошлом, хоть в настоящем, находится на тектонических плитах — гигантских фрагментах скалистой породы, формирующих внешнюю оболочку Земли. Плиты регулярно движутся и иногда сталкиваются друг с другом, а иногда — отдаляются. Примерно 230 млн лет назад эти движения привели к тому, что Пангея начала распадаться на отдельные континенты. Нынешние территории Северной Америки и Евразии отделились от того, что стало Южной Америкой, Африкой, Антарктикой и Австралией.

В какой-то момент Пангея окончательно распалась, а в пустом пространстве, появившемся между континентами, родился Атлантический океан. Он и по сей день растет примерно на два-три сантиметра ежегодно, что не очень много… Если не умножать цифру на миллионы лет.

Континенты, бывшие частью Пангеи, отдалялись друг от друга, в результате чего Панталасса сжималась. В т.н. зонах субдукции, где континентальные плиты наслоились на океанские плиты Панталассы, сформировалось Огненное кольцо — знаменитый регион высокой вулканической и тектонической активности, окружающий Тихий океан.

Научная работа, опубликованная в журнале Science Advances в 2016 году, выяснила, что около 200 млн лет назад Тихоокеанская плита, сегодня находящаяся под океаном, появилась на стыке трех тектонических плит под Панталассой — Фараллон, Феникс и Идзанаги. Но по мере своего расширения она растолкнула три старые плиты. Идзанаги оказалась под Азией, Фараллон почти целиком ушла под Северную Америку, а от Феникса сохранился лишь пролив Дрейка.

Примечательно, что, хотя Тихий океан является самым крупным на планете, он постепенно уменьшается, а Атлантический, напротив, растет. Пока что он гораздо меньше Тихого океана, но, по прогнозам ученых, где-то через 20 млн лет и он начнет сжиматься.