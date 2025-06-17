"Царь-двигатель" для "Союза-5" отправлен для сборки в составе ступени

Жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя "Союз-5" отправлен для сборки в составе первой ступени. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ отправлен для сборки в составе первой ступени ракеты. Двигатель уже прошел огневые испытания в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш", следующий этап - испытания в составе первой ступени ракеты в самарском РКЦ "Прогресс" (входят в Роскосмос)", - говорится в сообщении.